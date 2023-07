Flamengo x Fortaleza hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 1º, às 18h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Apenas dois pontos separam Flamengo e Fortaleza na tabela. O time rubro-negro está atualmente na 3ª colocação após uma derrota e uma vitória. Já o time de Fortaleza ocupa a 8ª colocação após duas vitórias consecutivas.

O time do técnico Jorge Sampaoli ainda não tem uma escalação confirmada mas é esperado que Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Gerson devam entrar como titulares após ótimo rendimento na partida contra o Aucas pela Libertadores.

O Fortaleza deve entrar sem o zagueiro Titi, pelo cumprimento da punição de seus três cartões amarelos acumulados. Além disso não devem entrar em campo Pedro Rocha, Zanocelo e Fernando Miguel por lesão

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Fortaleza hoje?

O jogo deste domingo às 18h30 entre Flamengo e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo x Fortaleza online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

05/07 - Flamengo x Athletico PR- Quartas de final (jogo 1) Copa do Brasil

08/07- Palmeiras x Flamengo - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Fortaleza?