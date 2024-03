Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, 16, às 21h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.A partida é pela semifinal do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo da TV Band, Bandsports e Canal GOAT .

No primeiro jogo, o Rubro Negro venceu por 2 a 0 e tem a vantagem do empate. O Tricolor carioca precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por 2 para levar aos pênaltis.

Onde assistir ao vivo Flamengo x Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online do Canal GOAT pelo YouTube.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Igor Jesus, Arrascaeta e Cebolinha; Pedro

Provável escalação da Fluminense