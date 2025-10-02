Esporte

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Partida entre Flamengo e Cruzeiro é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17h12.

O Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 2 de outubro, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Flamengo chega motivado após vitória, de virada, contra o Corinthians em São Paulo, agora luta por mais três pontos para seguir na frente no Brasileirão e abrir vantagem para o Cruzeiro. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís, que completou um ano como técnico rubro-negro, não terá Erick Pulgar, que deve retornar após a Data Fifa. Michael é dúvida.

A tendência é que Jorginho e Pedro, que começaram no banco contra o Corinthians, iniciem entre os titulares.

Poe outro lado, o Cruzeiro deve contar com o retorno do atacante colombiano Sinisterra. De fora das últimas duas partidas, ele tem grande chance de ser relacionado. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, estão de volta.

Por outro lado, o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, segue fora.

Prováveis Escalações:

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim):

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 2 de outubro, entre Flamengo e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Sportv e Premiere.

