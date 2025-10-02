Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Repórter
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17h12.
O Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 2 de outubro, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.
O Flamengo chega motivado após vitória, de virada, contra o Corinthians em São Paulo, agora luta por mais três pontos para seguir na frente no Brasileirão e abrir vantagem para o Cruzeiro. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís, que completou um ano como técnico rubro-negro, não terá Erick Pulgar, que deve retornar após a Data Fifa. Michael é dúvida.
A tendência é que Jorginho e Pedro, que começaram no banco contra o Corinthians, iniciem entre os titulares.
Poe outro lado, o Cruzeiro deve contar com o retorno do atacante colombiano Sinisterra. De fora das últimas duas partidas, ele tem grande chance de ser relacionado. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, estão de volta.
Por outro lado, o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, segue fora.
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.
