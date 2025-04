Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 27, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão na Globo e no Premiere.

O Flamengo, comandado por Tite, busca mais uma vitória para se manter entre os líderes do Brasileirão. Já o Corinthians, de António Oliveira, tenta somar pontos importantes para sair da parte de baixo da tabela e ganhar confiança no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.