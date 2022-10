Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo a final da Copa do Brasil; veja horário

O Corinthians recebe o Flamengo nesta quarta-feira, 12, às 21h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

As duas maiores torcidas do Brasil estão na disputa pelo título da Copa do Brasil. Quem levantar na taça no final dos 180 minutos será tetracampeão da competição.

Corinthians e Flamengo começaram a competição na terceira fase. Para chegar na final, o rubro negro carioca eliminou o Altos do Piaui na terceira fase, o Atlético-MG nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas e o São Paulo na semifinal.

Já o alvinegro paulista despachou a Portuguesa-RJ na terceira fase, o Santos nas oitavas, o Atlético-GO nas quartas e o Fluminense na semi.

Os clubes já se enfrentaram em três edições da Copa do Brasil. Em 1989 nas quartas de final; em 2018 na semifinal e em 2019 nas oitavas. O time carioca avançou em 1989 e 2019, e o Corinthians em 2018.

Neste ano, os times se enfrentaram três vezes. No primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians venceu por 1 a 0. Já nas quartas da Copa Libertadores da América, o Flamengo venceu os dois jogos e avançou de fase. O time carioca está na final da competição.

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 60 milhões, um aumento de R$ 4 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.

Escalação do Flamengo na final da Copa do Brasil

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel

Escalação do Corinthians na final da Copa do Brasil

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Adson (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto e Róger Guedes

Que dia será a final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil será decidida em dois jogos nos dias 12 e 19 de outubro. Os horários e mando de campo serão definidos pela CBF.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 21h45 entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV e Amazon Prime.

Quando será o jogo de volta da final da Copa do Brasil?

O segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no Maracanã será disputado no dia 19 de outubro às 21h45.

Premiação da Copa do Brasil 2022

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1)

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Próximos jogos do Corinthians

15/10 - Goiás x Corinthians

19/10 - Flamengo x Corinthians

Próximos jogos do Flamengo

