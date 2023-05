Flamengo x Botafogo; veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão Série A.

Após goleada e classificação diante do Maringá pela Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo buscando manter o bom momento. A equipe vêm de derrota contra o Inter na rodada passada e busca reencontrar o caminho das vitórias.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli conta com uma número grande de desfalques. Matheuzinho, Varela, Filipe Luís, Arrascaeta e Bruno Henrique, não participaram dos trabalhos técnicos da última sexta e não devem ir para o clássico.

Do outro lado o Botafogo, que soma 11 jogos de invencibilidade, vive seu melhor momento na temporada. A equipe se classificou para as oitavas da Copa do Brasil no meio de semana, vencendo o Ypiranga por 2 a 0.

Para o confronto diante do Flamengo, o técnico Luis Castro não deve ter desfalques e irá com o time completo. A esperança da equipe está nos pés do jovem Matías Segovia, que realizou boas atuações nos últimos jogos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo e Botafogo hoje

O jogo deste domingo às 16h entre Flamengo e Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Botafogo online

Você pode assistir a partida pelo Premiere através da plataforma Amazon Prime Video, ou pelo app do Premiere no smartphone.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

04/05 - Racing-ARG x Flamengo - Copa Libertadores

07/05 - Athletico PR x Flamengo - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Botafogo?