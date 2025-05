Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Flamengo e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 18, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O clássico carioca é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere e Globoplay.

Ambas as equipes vivem bons momentos na competição e o confronto direto vale posições no topo da tabela. O Flamengo tenta impor sua força como mandante, enquanto o Botafogo chega com moral, embalado por vitórias recentes e em busca da liderança.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Flamengo e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso disponível para assinantes do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.