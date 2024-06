Flamengo x Bahia: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

O Flamengo, atualmente na terceira posição do campeonato, busca encurtar a distância para o líder e manter a pressão na reta final da competição. Com um elenco forte e em boa fase, o rubro-negro conta com o retorno de jogadores importantes para este confronto. Por outro lado, o Bahia luta para escapar da zona de rebaixamento e vê no jogo uma oportunidade crucial para somar pontos e melhorar sua situação na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 20h, entre o Flamengo e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Bahia hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lorran, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha.

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.