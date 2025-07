Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 27 de julho, o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto promete ser intenso, com as duas equipes buscando pontos importantes para suas campanhas.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo vive ótima fase. O time comandado por Filipe Luís vem de uma vitória importante sobre o Bragantino, de virada, por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 33 pontos, se aproximando do líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais e um ponto a mais. Como o duelo com o Atlético-MG fecha a 17ª rodada, o Rubro-Negro pode terminar a rodada na liderança, dependendo de uma combinação favorável de resultados. O time carioca está embalado e busca manter o ritmo para seguir firme na luta pelo título.

Como chega o Atlético-MG?

Do outro lado, o Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana, mas não sem dificuldades. O time foi derrotado pelo Atlético Bucaramanga na Arena MRV, mas avançou na disputa de pênaltis. Além do desempenho ruim contra um adversário considerado inferior, o Galo vive uma crise interna, com parte do elenco insatisfeita devido ao atraso de salários e outros vencimentos. No Brasileirão, o time mineiro não vence há dois jogos e busca se recuperar diante do Flamengo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 20h30, entre Flamengo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Sportv Play ou Premiere Play.

Escalações possíveis para o jogo de hoje

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Jorginho, Allan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique (Plata) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Atlético-MG

Everson; Natanael, Rômulo (Iván Román), Júnior Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony. Técnico: Cuca