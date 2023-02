Flamengo x Al-Hilal: onde assistir e horário da semifinal do Mundial de Clubes

O Flamengo enfrenta o Al-Hilal nesta terça-feira, 7, às 16h00, no Grand Stade de Tander, No Marrocos, . A partida é válida pela semifinal do Mundial de Clubes.

Derrotado para o Liverpool por 1 a 0 em 2019, o Flamengo retorna a competição quatro anos depois buscando um história diferente. A equipe enfrenta novamente o Al-Hilal nesta fase e quer repetir o triunfo, pois na ocasião, o Rubro Negro venceu por 3 a 1.

O técnico Vitor Pereira escalou entre os 23 jogadores, o zagueiro Rodrigo Caio, que estava se recuperando de uma lesão. Bruno Henrique, uma das estrelas da equipe em 2019, não foi inscrito e ainda se recupera.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 6, Vitor Pereira afirmou: "Conheço bem o futebol árabe, já estive na Arábia Saudita. O pior erro que podemos cometer é achar que teremos alguma facilidade. Não acho que o aspecto físico será decisivo. Conheço bem o time deles, os aspectos individuais e coletivos. Têm qualidade, até por isso sempre mantém o nível", apontou o treinador do Flamengo."

"Tive um ano na Arábia Saudita, conheço bem o futebol de lá, o nível dos jogadores. Tem havido uma evolução. Estive lá há 10 anos, e desde então o Al Hilal tem se mantido em um nível alto. Tem mais estrangeiros também. O futebol tem evoluído, tanto que conseguiu bater o campeão do mundo, a Argentina. Há 10 anos, não seria possível", completou.

O Flamengo garantiu a vaga à semifinal do Mundial por ganhar a Libertadores em cima do Athletico-PR em 2022. Com gol de Gabigol, a equipe carioca venceu por 1 a 0 e sagrou tricampeã.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Al-Hilal: Abdullah Al-Mayouf; Al-Bulayhi, Nasser Al-Dawsari, Jang e Abdulhamid; Cuéllar, Al-Juwayr e Salem Al-Dawsari; Michael, Ighalo e Marega.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo desta terça-feira às 16h00 entre Flamengo x Al-Hilal terá transmissão ao vivo no TV Globo, SporTV, Caze TV (YouTube), Casimito (Twitch), Globoplay e Fifa+

Como assistir o jogo do Flamengo online e de graça?

O jogo desta terça-feira às 16h00 entre Flamengo x Al-Hilal terá transmissão ao vivo no Caze TV (YouTube), Casimito (Twitch), Globoplay e Fifa+