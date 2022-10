Flamengo vence Athletico-PR por 1x0 e conquista tricampeonato na Libertadores

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em partida realizada neste sábado, 29, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

Com a vitória, o time conquistou o troféu da Copa Libertadores.

Com gol de Gabigol, nos acréscimos do primeiro tempo, o Flamengo chegou ao terceiro título da competição. O time também tocou a taça em 1981 e em 2019.

A partir de hoje o Flamengo ingressa no grupo de times brasileiros formado por São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras a conquistar três vezes a Libertadores.

A final da maior competição de clubes da América do Sul teve pelo terceiro ano consecutivo apenas times brasileiros.

É a sexta vez na história que a final da Libertadores reunirá clubes de um mesmo país, sendo a quinta 100% em verde e amarelo, todas no século 21.

Além de 2022, os paranaenses já haviam ficado com o vice campeonato em 2005.

Na Libertadores, os clubes já se enfrentaram duas vezes na fase de grupos de 2017. Na época, o Flamengo venceu o jogo no Rio e o Athletico em Curitiba.

No ano, este foi o quarto confronto entre as equipes. No primeiro turno do Brasileirão, o time carioca venceu por 5 a 0. Nos dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo também saiu melhor e eliminou o Furação.

Esta foi, também, a terceira vez que Flamengo e Athletico decidem um título. Em 2013, o Flamengo levou a Copa do Brasil. Em 2020, o rubro negro carioca também levou a melhor e ficou com a taça da Super Copa do Brasil.

Veja como foi o caminho do Flamengo e do Athletico-PR até a final da Libertadores

O Flamengo esteve no grupo H da Libertadores com Talleres, Universidad Católica e o Sporting Cristal. O time terminou a primeira fase como líder do grupo. Foram cinco vitórias e um empate.

Para chegar na final, o Flamengo eliminou o Tolima nas oitavas, o Corinthians nas quartas e o Vélez Sarsfield na semi. Na campanha, os cariocas somam 11 vitórias e um empate. O ataque flamenguista marcou 32 gols e a defesa foi vazada apenas nove vezes.

Já o Athletico-PR ficou no grupo B da Libertadores com Libertad, The Strongest e Caracas. O time paraense terminou a primeira fase na segunda posição. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Para chegar na final, o Athletico eliminou o Libertad nas oitavas, o Estudiantes nas quartas e o Palmeiras na semi. Na campanha, o Furação soma seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. O ataque do time de Felipão marcou 15 gols e sofreu 11.