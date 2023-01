Flamengo receberá premiação em dobro caso vença o Mundial de Clubes; veja o valor

A Conmebol resolveu dar mais um incentivo para o Flamengo vencer o Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 1º de fevereiro no Marrocos. Além da premiação paga pela Fifa, o rubro negro carioca receberá R$ 25,5 milhões da entidade sul-americana caso vença o título.

O anuncio foi feito por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, nesta segunda-feira, 16, no seu perfil do Twitter. "A América do Sul quer mais glórias esportivas! A @CONMEBOL concederá um prêmio adicional de US$ 5 milhões ao @Flamengo, campeão da @LibertadoresBR, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio", escreveu.

Com mais de 10 anos sem um título de um time sul-americano, a entidade oferece essa bonificação extra de forma inédita. O último campeão foi o Corinthians na edição de 2012. O time paulista venceu o Chelsea por 1 a 0. Como a competição é organizada pela Fifa, a Conmebol não tem obrigação em pagar premiação por título.

Somando a premiação oficial e a bonificação da Conmebol, o Flamengo receberá R$ 50 milhões caso traga o troféu para o Brasil. Na última edição, a Fifa pagou US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões) ao campeão do Mundial, US$ 4 milhões (R$ 20,4 milhões) para o vice, US$ 2,5 milhões (R$ 12,75 milhões) ao terceiro colocado e US$ 2 milhões (R$ 10,2 milhões) para o quarto lugar.

O Flamengo estreia na semifinal da competição no dia 7 de fevereiro e enfrentará o vencedor do jogo Wydad Casablanca x Al Hilal. Na outra chave, o Real Madrid terá pela frente Al Ahly, Auckland City ou Seattle Sounders no dia 8.

