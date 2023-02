Flamengo no Mundial de Clubes: relembre o histórico da equipe na competição

O Flamengo entra em campo contra o Al-Hilal, nesta terça-feira, 7, em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes. Em caso de vitória, a equipe carioca enfrenta o vencedor do confronto entre Al-Ahly e Real Madrid, que se enfrentam na quarta-feira, 8.

Detentor de apenas um título mundial, o Flamengo retorna a competição quatro anos depois. No histórico do clube em mundiais, a equipe enfrentou o Liverpool duas vezes, com uma vitória e uma derrota.

Relembre as campanhas do Flamengo no Mundial

1981: Flamengo 3 x 0 Liverpool - (Japão)

Em partida digna de filme, a conquista mundial do Flamengo em 1981 para muitos torcedores, é considerada a maior partida da história do clube. Comandada por Zico, o Rubro Negro derrotou o Liverpool por 3 a 0 no Japão, com dois gols de Nunes e um de Adílio.

Na época, a competição tinha o formato chamado de Copa Intercontinental, onde reunia apenas os campeões da América do Sul e da Europa. A partir de 2005, o campeonato foi alterado para o formato atual.

2019: Flamengo 3 x 1 Al-Hilal / Flamengo 0 x 1 Liverpool - (Catar)

Trinta e oito anos depois da disputa vitoriosa contra o Liverpool, o Flamengo entra em campo novamente para uma disputa de mundial. A equipe havia vencido o River Plate na final da Libertadores e chegou embalado para a competição.

No primeiro jogo, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus, bateu a equipe do Al-Hilal por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e um contra. Com o resultado, o time se classificou para a final, enfrentando novamente o Liverpool.

Apesar do bom histórico contra o clube inglês, dessa vez a história foi diferente e a equipe carioca acabou perdendo para os Reds na prorrogação. Na ocasião, o brasileiro Roberto Firmino decretou a vitória inglesa.

Quantos títulos mundiais tem o Flamengo?

O Flamengo tem apenas um título mundial, conquistado em 1981 diante do Liverpool.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo no Mundial?

O jogo entre Flamengo x Al-Hilal, válido pela semifinal do Mundial de Clubes, será transmitido na TV Globo, SporTV, Caze TV (YouTube), Casimito (Twitch), Globoplay e Fifa+