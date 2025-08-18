Flamengo fecha maior acordo do futebol brasileiro com Betano; confira valores

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 18, um acordo com a casa de apostas Betano para ser sua nova patrocinadora master. O contrato, válido por três anos e quatro meses, começará em setembro de 2025 e renderá ao clube valores superiores a R$ 250 milhões por temporada, além de bonificações por desempenho.

O acordo encerra a parceria com a Pixbet, que foi rompida na semana passada, e marca o maior patrocínio do futebol brasileiro. A decisão final ainda depende de aprovação do Conselho Deliberativo, que votará nesta terça-feira, 19.

Betano vence disputa

O Flamengo analisou sete propostas de casas de apostas, mas apenas Sportingbet, Betano e Superbet apresentaram valores acima dos R$ 200 milhões. Segundo informações do Globo Esporte, a Superbet chegou a ser tratada como favorita durante as negociações, mas a entrada da Betano mudou o cenário da disputa pelo patrocínio master da camisa.

Segundo comunicado oficial do clube, o acordo com a Betano também abrange os esportes olímpicos do clube, como vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV.

Confira nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.

A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025."