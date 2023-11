Flamengo e São Paulo ficam entre as 30 maiores médias de público do mundo em 2023; veja ranking

Flamengo e São Paulo registraram as maiores medias de público no Brasil, ficando entre as 30 primeiras no mundo. A informação foi divulgada pelo colunista Rafael Reis da UOL, nesta segunda-feira, 13.

Segundo o levantamento do jornalista, em parceria com a World Football, o Flamengo ficou com 15ª maior média como mandante, registrando 56.743 torcedores. O Rubro Negro ficou acima de equipes como Manchester City (ING), campeão da Champions da temporada passada, do Liverpool (ING), Barcelona (ESP) e PSG (FRA).

Já o São Paulo ficou justamente na 30ª posição, registrando uma média de 45.254 torcedores. Na Copa do Brasil, competição conquistada pela equipe, a média foi a segunda maior, perdendo justamente para o Flamengo.

A Alemanha foi o país que mais atraiu público aos estádios. Na primeira posição aparece o Borussia Dortmund, com uma média de 81.365 torcedores e logo em seguida o Bayern de Munique, com 75.000.

Veja ranking completo

1 - Borussia Dortmund (ALE): 81.365 torcedores

2 - Bayern de Munique (ALE): 75.000 torcedores

3 - Inter de Milão (ITA): 73.555 torcedores

4 - Manchester United (ING): 73.488 torcedores

5 - Milan (ITA): 72.362 torcedores

6 - Real Madrid (ESP): 68.588 torcedores

7 - Olympique de Marselha (FRA): 63.621 torcedores

8 - West Ham (ING): 62.468 torcedores

9 - Roma (ITA): 62.439 torcedores

10 - Tottenham (ING): 61.726 torcedores

11 - Arsenal (ING): 60.113 torcedores

12 - Benfica (POR): 59.594 torcedores

13 - Atlético de Madri (ESP): 58.857 torcedores

14 - Celtic (ESC): 58.553 torcedores

15 - Flamengo (BRA): 56.743 torcedores

16 - Eintracht Frankfurt (ALE): 55.220 torcedores

17 - Stuttgart 53.300 torcedores

18 - Manchester City (ING): 53.311 torcedores

19 - Borussia Mönchengladbach (ALE): 52.255 torcedores

20 - Newcastle (ING): 52.106 torcedores

30 - São Paulo (BRA): 45.254 torcedores