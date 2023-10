Final da Libertadores: sportingbet e CONMEBOL farão ativações em bar no Rio de Janeiro

A sportingbet, patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores, estará ao lado dos torcedores na grande decisão do torneio para dividir momentos de descontração e alegria que cercam o futebol. A plataforma de apostas esportivas terá um bar no Leblon, além de ativações que serão montadas no Maracanã e na Fan Fest preparada para receber a festa de Fluminense e Boca Juniors.

Com a EMW Global, agência parceira para campanhas e ativações no Brasil, a sportingbet terá um quiosque especial na Praia do Leblon, na altura do Posto 12. O Beach Bar ficará aberto ao público a partir do dia 30, com telão para acompanhar a decisão da Libertadores, além de uma série de atrações para os torcedores se divertirem no local.

Além disso, a plataforma de apostas estará presente na Fanzone da Libertadores, que será montada em Copacabana. No local, a sportingbet terá diversas atrações para os torcedores, como pênalti virtual, desafio de embaixadinha e brindes.

Por fim, o sportingbet terá um estande montado dentro do Maracanã, palco da decisão entre brasileiros e argentinos, com photobooth e prêmios para os torcedores.

Para Thales Mendes, Head da EMW Global para o Brasil, a agência trabalha para que os fãs do futebol possam ir além do esporte e tenham um momento único com a marca.

“Queremos que nossas ativações abordem o lado sentimental da experiência de fazer parte de uma final da CONMEBOL Libertadores no Rio de Janeiro. Trata-se do sentimento de vivenciar algo tão incrível, independentemente do resultado nos 90 minutos da partida. O percurso das equipes finalistas já foi traçado, mas não o do torcedor. E, até este momento final, entendemos isso como uma parte fundamental do que constitui o lado sentimental e profundo do esporte”, afirmou o executivo.

Criar conexões

Com a ação, a agência reforça sua vocação em criar conexões emocionais com os torcedores. Especificamente no mercado da sportingbet, em que as marcas têm foco maior no ato da aposta, a EMW Global se diferencia por pensar e executar ativações em que o objetivo maior seja proporcionar momentos felizes pro torcedor.

Parceira da sportingbet, a filial da EMW Global no Brasil tem se tornado o hub criativo da empresa, que mantém atuações na Europa e na Ásia. A série de soluções recentemente criadas para a plataforma esportiva mostra como esse mercado pode ir além da aposta em si e criar momentos especiais para cada um dos torcedores.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no Maracanã no dia 4 de outubro, em jogo único. O time brasileiro está na segunda decisão do torneio sul-americano em sua história e buscará o título inédito para sua galeria de troféus.