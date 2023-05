Final da Europa League: Sevilla x Roma hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Sevilla e Roma se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 16h, no estádio Puskás Arena, localizado em Budapeste (Hungria). A partida é válida pelas final da Europa League.

O time Sevilla, após a eliminação na fase de grupos da Champions League, chega com sede de fazer história: se vencer, terá sua sétima final seguida de vitórias na Europa League. O último jogo do clube, entre Sevilla e Manchester United, terminou em 2 a 2, com ambos os times lutando pelo desempate até os últimos minutos.

Já Roma também chega em clima de virada. A equipe de José Mourinho levou a taça da Conference League e abriu o campeonato europeu com três vitórias, um empate e duas derrotas. Nos últimos três jogos, no entanto, o clube teve uma frequência constante de empates. A partida contra o Bollogna, pela Série A do campeonato italiano, fechou em 0 a 0. O mesmo placar se repetiu contra o Leverkusen na liga europeia.

A final entre ambos os times deve ser disputada minuto a minuto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Sevilla x Roma hoje

O jogo deste domingo às 19h entre Sevilla e Roma terá transmissão ao vivo no SBT, TV Cultura, ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Sevilla x Roma online?

A partida será transmitida pelo Star+.