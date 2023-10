Final da Copa Sul-Americana: Fortaleza chega como favorito segundo casas de apostas; veja odd's

Neste sábado, 28, Fortaleza e LDU entram em campo pela final da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá às 17h, pelo horário de Brasília, na cidade de Maldonado, no Uruguai, e pode definir a conquista do título inédito para a equipe brasileira.

Para o confronto, as plataformas de apostas esportivas apontam favoritismo ao Fortaleza. O Tricolor chega com a melhor campanha da competição, após eliminar o Corinthians, na semifinal, o América-MG, nas quartas de final, e o Libertad, nas oitavas de final, e busca o primeiro título internacional de sua história. Além disso, os comandados de Juan Pablo Vojvoda possuem o melhor ataque do campeonato, com 27 gols marcados.

Já a LDU de Paolo Guerrero, velho conhecido do futebol brasileiro, eliminou o Defensa y Justicia, na semifinal, o São Paulo, nas quartas de final, e o Ñublense, nas oitavas de final. Além disso, tem um bom histórico em finais contra times brasileiros, visto que ganhou uma Copa Sul-Americana e uma Copa Libertadores em cima do Fluminense. A equipe treinada por Luis Zubeldía espera utilizar da experiência em competições internacionais para surpreender na decisão.

A expectativa é que ambas as torcidas preencham os lugares disponibilizados para cada setor. Todos os 5 mil ingressos destinados aos torcedores do Fortaleza já foram vendidos. O estádio Domingo Burgueño tem capacidade para 21 mil pessoas e deve receber uma festa impactante neste sábado (28) de decisão.

Consultadas, Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, PlayGreen, Onabet e Odds & Scouts apresentam as seguintes cotações:

Confira as odd's para a Final Copa Sul-Americana