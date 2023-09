Final da Copa do Brasil: Flamengo é favorito no jogo de ida, segundo casas de apostas; veja odds

A bola rola neste final de semana para dar início aos confrontos que decidirão a equipe campeã da Copa do Brasil de 2023. No domingo, 17, Flamengo e São Paulo se enfrentam na primeira partida da decisão, no Maracanã, às 16h. O time carioca busca encaminhar seu quinto título da competição. Já o Tricolor, disputa os 180 minutos por uma conquista inédita em sua história.

Para a partida, as casas de apostas mostram favoritismo rubro-negro, que conta com o mando de campo na busca por um triunfo no duelo de ida da final da Copa do Brasil. Ambos os times chegam pressionados, buscando afastar as crises por resultados negativos no Brasileirão e nos torneios internacionais.

Veja as odds para final da Copa do Brasil

Consultadas, Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, PlayGreen e Onabet apresentam as seguintes cotações:

Flamengo x São Paulo:

Bet7K - Flamengo 1.85 x São Paulo 4.55

Casas de Apostas - Flamengo 1.78 x São Paulo 4.61

Esportes da Sorte - Flamengo 1.88 x São Paulo 4.54

Galera.bet - Flamengo 1.85 x São Paulo 4.20

PlayGreen - Flamengo 1.80 x São Paulo 4.10

Onabet - Flamengo 1.80 x São Paulo 4.50

Campanhas na Copa do Brasil

O Flamengo apresenta a melhor campanha da competição, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, que aconteceu na estreia da competição, contra o Maringá. Nas partidas da semifinal, o rubro-negro garantiu vitórias consistentes sobre o Grêmio. Venceu a equipe gaúcha fora de casa, por 2 a 0, na primeira partida e confirmou a ida para a final no Maracanã, pelo placar de 1 a 0. Além disso, o time carioca tem em seu elenco o artilheiro e vice-artilheiro do campeonato, Pedro e Gabigol, com cinco e quatro gols, respectivamente.

O tricolor paulista chega para a grande decisão com o retrospecto de cinco vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Na semifinal do torneio passou pelo Corinthians, protagonizando Majestosos que tiveram emoção até o apito final. Após sair derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena, o São Paulo reverteu o placar negativo e venceu o alvinegro por 2 a 0 no Morumbi.

Finalistas em crise?

As duas equipes chegam para a decisão pressionadas e envolvidas em crises dentro e fora das quatro linhas. No campo, o tricolor paulista não vence há cinco jogos e vem de revés para o Internacional no meio da semana. O Flamengo, que lida com oscilações no Campeonato Brasileiro e uma eliminação dolorosa na Libertadores para o Olímpia-PAR, apresenta bastidores turbulentos e de muita cobrança da torcida.