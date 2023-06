Finais da NBA: Denver Nuggets x Miami Heat; veja horário e onde assistir ao vivo hoje

Denver Nuggets e Miami Heat se encontram nesta quinta-feira, 01, às 21h30, na Ball Arena, em Denver (Colorado). O jogo é o primeiro, de possíveis 7 partidas, das finais entre os campeões das Conferências Oeste e Leste da NBA.

Histórico dos times

Os Nuggets, vencedores da Conferência Oeste, vão entrar em quadra descansados, já que sua última partida foi no dia 22 contra os Los Angeles Lakers com uma vitória esmagadora de 4 a 0 nos playoffs.

Já o Miami Heat chega de uma série disputada de jogos contra o Boston Celtics que foi desempatada apenas no jogo 7 com a vitória do time de Miami por 4 a 3.

A primeira partida marca o início da busca de Nikola Jokic (Nuggets) e Jimmy Butler (Heat) pelo primeiro anel de campeão da NBA de suas carreiras.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Denver Nuggets x Miami Heat

O jogo desta quinta-feira, às 21h30 entre Denver Nuggets e Miami Heat terá transmissão ao vivo na Band, ESPN, Star + e NBA League Pass.

Como assistir ao jogo Denver Nuggets x Miami Heat online?

A partida será transmitida pela plataforma NBA League Pass, Amazon Prime Video e Star +.

Quando começam as finais da NBA?

O primeiro jogo das finais da NBA será no dia 1 de junho às 21:30 (horário de Brasília).