Filho de Schumacher revela agressões da mãe ao ex-piloto de F1; entenda a história da família

O ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher tem enfrentado turbulências familiares desde que tornou pública sua relação com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne. Seu filho David, que também é piloto e faz parte da renomada família Schumacher, revelou dificuldades no relacionamento com a mãe, Cora Brinkmann.

O jovem mencionou ameaças ao seu futuro no automobilismo e até alegou que ela teria agredido Ralf, que conquistou seis vitórias na Fórmula 1.

Em uma postagem nas redes sociais, posteriormente apagada, David compartilhou detalhes sobre a convivência com a ex-esposa de Ralf desde a separação do casal em 2015.

Veja a seguir as mensagens de David Schumacher:

"Quando meus pais se divorciaram em 2015, minha mãe me ameaçou que, se eu não morasse com ela, ela destruiria o sonho da minha vida, ou seja, meu sonho de ser piloto, porque, devido à guarda de ambos os pais ela não assinaria mais os documentos necessários. Como ela não estava em condições mentais adequadas para cuidar de mim e eu não queria crescer em um ambiente em que a única coisa que importava o dia todo era a pessoa ruim que meu pai era, eu simplesmente não queria mais ficar perto dela. Houve um incidente em que ela quis me afastar do meu próprio pai contra a minha vontade e a situação ficou tão fora de controle que tivemos de chamar a polícia, pois ela batia no meu pai sem parar. As constantes acusações contra meu pai, de que ele plantou tudo em minha cabeça e só falava mal dela não são nem de longe verdadeiras. Meu pai sempre fez tudo o que podia para garantir que eu tivesse um bom relacionamento com minha mãe", escreveu o piloto.

"Durante anos, papai me persuadiu repetidamente a dar a ela outra chance. Eu sempre a rejeitava porque não tenho vontade nem coragem de passar pela mesma coisa novamente - despertar velhas lembranças e ter as mesmas experiências. E a maneira como ela está se comportando no momento é uma vergonha absoluta: meus pais estão divorciados há nove anos! Por favor, deixe-nos em paz e deixe-nos viver nossas vidas - nós também a deixaremos em paz!", acrescentou.

O outro lado

Há dois meses, o tabloide alemão "Die Aktuelle" — o mesmo que foi processado pela família de Michael Schumacher por publicar entrevista falsa com o ex-piloto — divulgou as críticas de Cora Brinkmann ao novo relacionamento de Ralf.

A influenciadora afirmou que se sentiu "usada" durante o casamento, que durou 14 anos. Em resposta, Ralf publicou mensagens privadas enviadas por Cora tanto a ele quanto a seu atual namorado, mencionando que ela havia o felicitado pela nova relação no ano anterior.

Diferente de seu pai, tio e primo, David ainda não alcançou a Fórmula 1, apesar de ter passado pela Formula Regional Europeia (FRECA) e pela Fórmula 3, que são categorias de base na Europa. Aos 22 anos, ele está há dois anos competindo em campeonatos de turismo na Alemanha.