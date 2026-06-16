Filho de herói de 2002, Mamadou Sarr tenta repetir façanha de Senegal contra a França

O duelo entre França e Senegal, nesta terça-feira, 16, às 16h, pela estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026, carrega um ingrediente especial para o zagueiro Mamadou Sarr.

Aos 20 anos, o defensor sonha em repetir uma história que marcou a carreira de seu pai e entrou para a memória do futebol africano.

Legado de uma zebra histórica

Mamadou é filho de Pape Sarr, ex-meio-campista que fez parte do elenco senegalês responsável por uma das maiores surpresas da história dos Mundiais.

Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, Senegal estreou em Copas derrotando a então campeã mundial França por 1 a 0.

Naquela edição, Senegal disputava sua primeira Copa do Mundo e caiu em um grupo considerado um dos mais difíceis do torneio, ao lado de França, Dinamarca e Uruguai. Os africanos avançaram às oitavas de final na segunda colocação, atrás apenas dos dinamarqueses. No mata-mata, eliminaram a Suécia antes de serem derrotados pela Turquia nas quartas de final.

Promessa da nova geração

Nascido na França, Mamadou Sarr construiu sua formação no futebol francês e passou pelas seleções de base do país europeu. Apesar disso, escolheu representar Senegal no futebol profissional.

A decisão teve influência direta da relação com as origens familiares. O defensor revelou que sempre manteve contato com o país africano e ouviu conselhos do pai antes de definir qual seleção defenderia.

Considerado uma das principais promessas do futebol senegalês, Mamadou ganhou projeção no futebol europeu e foi contratado pelo Chelsea em 2025.

Reedição de um confronto marcante

A expectativa é que Sarr seja titular justamente no confronto mais simbólico possível para sua trajetória internacional.

Além da responsabilidade de enfrentar uma das favoritas ao título, o zagueiro terá pela frente o desafio de construir a própria história sem viver apenas à sombra do passado familiar.

O reencontro entre França e Senegal acontece 24 anos após a histórica partida de abertura da Copa de 2002. Naquele momento, os franceses chegaram ao Mundial como campeões do mundo e da Eurocopa, mas acabaram surpreendidos pelos africanos.

Agora, Senegal tenta novamente desafiar o favoritismo francês. E, desta vez, conta com um personagem que carrega no sobrenome uma das lembranças mais marcantes daquele triunfo histórico.

Quais os outros confrontos de Senegal na Copa do Mundo?

Além da estreia contra a França nesta terça-feira, às 16h, a seleção do Senegal vai enfrentar a Noruega na próxima segunda-feira, 22, às 21h e o Iraque na sexta-feira, 26, às 16h.