Figurinha da Copa está cara? Nos EUA, card histórico de baseball bate recorde: US$ 12,6 milhões

Enquanto as figurinhas especiais de Neymar e Messi do álbum da Copa do Catar são vendidas de forma avulsa por valores que chegam a R$ 9 mil, um card de 1952 do astro do baseball Mickey Mantle foi arrematada por US$ 12,6 milhões nos Estados Unidos, estabelecendo um novo recorde para itens esportivos colecionáveis.

O preço superou os US$ 9,3 milhões, aproximadamente R$ 44 milhões, pagos no início deste ano pela camisa usada pelo jogador de futebol argentino Diego Maradona quando ele marcou o gol chamado “Mão de Deus” na Copa do Mundo de 1986. Foi quase o dobro do preço recorde anterior para um card esportivo.

O cromo de Mantle foi vendido por Anthony Giordano, que o comprou por US$ 50 mil em 1991, segundo a Sports Collectors Digest.

Mantle, que foi indicado para o All-Century Team da Major League Baseball em 1999 e introduzido no Hall da Fama em 1974, jogou pelo New York Yankees nas décadas de 1950 e 1960.

Os itens esportivos colecionáveis aumentaram em valor e popularidade no ano passado, juntamente com tokens não fungíveis (NFTs) , tênis e outras classes de ativos alternativos. A Fanatics Inc. assinou acordos com a Netflix e a Legendary Entertainment para criar colecionáveis no início deste ano, e também comprou a divisão de cartões comerciais da Topps por US$ 500 milhões em janeiro.

-Sempre soubemos que este cartão quebraria recordes e expectativas. Isso não torna menos emocionante fazer parte de um leilão durante o qual um único item ultrapassa o limite de oito dígitos pela primeira vez - comemorou o diretor de leilões esportivos da Heritage, Chris Ivy.

