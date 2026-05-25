Fígado bovino, zero açúcar e seis refeições por dia: os hábitos alimentares das estrelas do futebol

A Copa do Mundo exalta não apenas a força das nações nos campos de futebol, como também a performance dos atletas. Muitas vezes vistos pelos torcedores nas arquibancadas como heróis. Por outro lado, isso também traz curiosidades sobre os segredos dos jogadores para se manter em forma e entrar com alta potência nos jogos.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Erling Haaland seguem rotinas alimentares que incluem restrições de açúcar, divisão das refeições ao longo do dia e cardápios desenvolvidos para rendimento físico. O tema ganhou destaque após a análise da chef brasileira Cândida Batista, que atua há duas décadas na Europa e atualmente integra a equipe de um restaurante selecionado pelo Guia Michelin, em Viena, na Áustria.

Lionel Messi: atacante argentino foi convocado para participar da Seleção Argentina na Copa do Mundo. (Daniel Ramalho/Getty Images)

Segundo a chef, o futebol de alto nível passou a tratar a alimentação como parte do planejamento esportivo. Entre os exemplos citados está Cristiano Ronaldo, conhecido por manter uma rotina com até seis refeições diárias, focadas em proteínas magras, vegetais e carboidratos integrais. O atacante português também costuma incluir peixes no cardápio e já mencionou o bacalhau à Brás entre os pratos preferidos.

Profissionais que trabalharam com Ronaldo afirmaram que o jogador evita açúcar e alimentos ultraprocessados mesmo fora do calendário competitivo. "Coma regularmente", já declarou o atleta ao comentar os hábitos mantidos ao longo da carreira.

Lionel Messi também alterou a alimentação durante a trajetória no futebol europeu, após anos consumindo refrigerantes e produtos considerados inadequados para atletas profissionais. O argentino iniciou uma reeducação alimentar baseada em vegetais, azeite de oliva e refeições leves depois de começar o trabalho com o nutricionista italiano Giuliano Poser.

Cristiano Ronaldo: jogador português atualmente joga no Al-Nassr. ( Image Photo Agency/Getty Images)

Para Cândida Batista, a mudança na rotina alimentar dos atletas acompanha a evolução física exigida pelo futebol atual. "Hoje, muitos jogadores tratam a alimentação quase como parte do treino", afirma.

Outro hábito citado pela chef envolve Robert Lewandowski. O atacante polonês já revelou que prefere consumir a sobremesa antes do prato principal por considerar que isso favorece a digestão dos doces.

Erling Haaland também chamou atenção ao relatar o consumo frequente de fígado e coração bovino dentro de uma dieta estimada em cerca de seis mil calorias por dia. "Você não come isso, mas eu me preocupo em cuidar do meu corpo", afirmou o jogador em documentário sobre a própria rotina.

Segundo Cândida, atletas de clubes europeus passaram a montar equipes particulares para monitorar a alimentação fora dos centros de treinamento. O modelo inclui chefs privados responsáveis por elaborar cardápios voltados para recuperação muscular, preparação física e períodos de descanso.

Entre os profissionais mais conhecidos nesse segmento está Jonny Marsh, chef que ganhou espaço ao criar menus personalizados para jogadores da Premier League, liga de futebol da Inglaterra, de acordo com metas físicas e carga de treinos.

Para a chef brasileira, a alimentação deixou de ocupar apenas um papel estético na carreira dos jogadores. "A cozinha desses atletas virou quase uma extensão da academia", conclui.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)