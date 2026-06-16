Fifa usa voluntários em setores VIP após críticas por cadeiras vazias na Copa do Mundo

A Fifa adotou uma estratégia pouco convencional para melhorar a aparência das arquibancadas durante a Copa do Mundo de 2026.

Após críticas relacionadas aos espaços vazios vistos em algumas partidas da fase de grupos, a entidade passou a utilizar voluntários do torneio para ocupar setores com baixa presença de público.

A mudança chamou atenção durante a partida entre Holanda x Japão, no estádio de Dallas. Em áreas próximas ao gramado, especialmente atrás dos gols, dezenas de voluntários foram vistos acompanhando a partida em assentos normalmente reservados para convidados corporativos e programas de hospitalidade.

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Medida busca evitar imagens de cadeiras vazias

Nos primeiros dias da competição, algumas transmissões exibiram setores com ocupação abaixo do esperado, sobretudo em confrontos envolvendo seleções com menor apelo comercial. As imagens repercutiram nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre a presença de público em parte dos estádios.

Para minimizar o impacto visual, a organização passou a direcionar voluntários credenciados para essas áreas quando os lugares permaneciam sem ocupação.

A ação também foi apresentada como uma forma de reconhecimento aos profissionais que atuam nos bastidores da Copa do Mundo, oferecendo a eles a oportunidade de assistir aos jogos de pontos privilegiados dentro das arenas.

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Assentos normalmente são destinados a convidados especiais

Os locais ocupados pelos voluntários costumam fazer parte dos setores premium dos estádios. Em geral, essas áreas são reservadas para patrocinadores, parceiros comerciais, convidados institucionais e clientes de programas de hospitalidade.

A presença dos voluntários nesses espaços acabou chamando a atenção de torcedores e profissionais da imprensa que acompanhavam as partidas.

A questão da ocupação dos estádios tem acompanhado a Copa desde antes do início do torneio, principalmente por causa do novo formato com 48 seleções participantes.

Jogos envolvendo equipes menos tradicionais têm enfrentado maior dificuldade para atrair torcedores, especialmente em algumas sedes. Ainda assim, a Fifa sustenta que os dados oficiais de público são calculados com base nos ingressos efetivamente utilizados e nos espectadores presentes dentro dos estádios.

Segundo a entidade, os números divulgados refletem a quantidade de pessoas que acessaram as arenas, independentemente da distribuição dos torcedores pelos diferentes setores.