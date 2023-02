Fifa The Best: Benzema, Mbappé e Messi são finalistas ao prêmio de melhor do mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 10, os três finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo. Benzema, Mbappé e Messi disputam o The Best 2023. A cerimônia acontece no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Na lista de candidatos ao prêmio, divulgada em 12 de janeiro, dois brasileiros estavam no páreo, Neymar e Vini Jr. A dupla, porém, não ficou entre os três cotados.

Como a entidade máxima do futebol decidiu incluir o desempenho na Copa do Mundo de 2022 na avaliação, quem votar terá que considerar toda a temporada de 2021/2022 mais a primeira metade de 2022/2023.

Essa é a sétima edição do prêmio com o atual nome. A premiação acontece de forma oficial desde 1991. Entre 2010 e 2015, a Fifa escolheu o melhor jogador do mundo em parceria com a revista France Football, organizadora da Bola de Ouro. Somando todos os troféus, Messi é quem mais foi premiado, com seis. O atacante Karim Benzema, que não disputou a Copa por lesão, ficou com a Bola de Ouro. A premiação aconteceu em outubro do ano passado.

Quem é o favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa?

Entre os três candidatos, o argentino Lionel Messi e o atacante francês Karim Benzema são os favoritos. Enquanto Messi venceu a Copa do Mundo com a Argentina, Benzema fez uma excelente temporada 2021/2022, quando o Real Madrid venceu a Champions League e a Liga Espanhola. Mbappé fez uma ótima Copa do Mundo e uma excelente temporada europeia pelo PSG, mas corre por fora na disputa.