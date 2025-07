Fifa pode ter seu favorito para sediar a Copa do Mundo de clubes de 2029; saiba qual

A Fifa já tem um “favorito” para sediar o Mundial de Clubes em 2029. A escolha tem como principal argumento a infraestrutura construída para a Copa do Mundo de 2022, com novos estádios modernos, o que facilitaria a organização do torneio.

Além disso, o Catar promete realizar uma competição com uma emissão de carbono zero, em contraste com as edições passadas, fato que tem sido valorizado pela comunidade esportiva, que cada vez mais prioriza práticas sustentáveis no futebol.

Apesar do forte calor que impede a realização do torneio em junho ou julho — dados que conflitam com a temporada europeia —, o Mundial de Clubes de 2029 deverá ser disputado em dezembro, como alternativa para as condições climáticas adversárias do Oriente Médio.

Outros candidatos à sede do Mundial de Clubes

Outros países também manifestaram interesse em sediar o evento, como Marrocos, Espanha e o próprio Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou candidatura para organizar o evento, destacando o potencial da torcida brasileira e a infraestrutura que será aproveitada da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no país.

No entanto, até agora o Catar lidera a corrida, com apoio da Fifa, dada a experiência recente e os avanços no compromisso ambiental para o torneio. A decisão oficial ainda não foi divulgada, mas a tendência aponta para o Oriente Médio como sede da próxima Copa do Mundo de Clubes.