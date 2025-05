Fifa pede mudança de nome do Mundial de Clubes para 'Copa do Mundo de Clubes' na Globo

A Globo modificou a nomenclatura do novo Mundial de Clubes para "Copa do Mundo de Clubes", atendendo a um pedido da Fifa. A entidade solicitou que a emissora e outros detentores de direitos de transmissão evitem usar termos como "Supermundial" ou até mesmo "Mundial de Clubes", a fim de reforçar a marca "Copa do Mundo".

Tradicionalmente associada ao torneio de seleções, a Fifa deseja que o evento de clubes seja tratado com a mesma importância, buscando uniformizar o nome e evitar confusões comerciais, especialmente no Brasil.

Aplicação da mudança nas transmissões da Globo

Essa alteração já foi observada nas transmissões da Globo. Durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o narrador corrigiu o termo "Mundial" para "Copa do Mundo de Clubes", sinalizando a nova abordagem para o torneio. A mudança visa garantir que o evento seja reconhecido pelo público brasileiro com o mesmo prestígio da tradicional Copa do Mundo de seleções.

Detalhes do torneio

A Copa do Mundo de Clubes de 2025 acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho, reunindo 32 clubes, incluindo quatro brasileiros. A Globo transmitirá pelo menos 25 jogos na TV aberta, além de outros jogos no SporTV, seu canal de TV por assinatura. A mudança no nome tem como objetivo fortalecer a associação entre o torneio de clubes e a marca Copa do Mundo, ajudando a aumentar seu reconhecimento e prestígio internacional.

A mudança de nome visa alinhar o torneio de clubes ao prestígio da Copa do Mundo de seleções e garantir uma maior aceitação e visibilidade para o evento.