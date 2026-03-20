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FIFA multa Federação de Israel por discriminação e evita sanções mais duras

Entidade aplica multa e medidas obrigatórias, mas evita sanções mais duras e gera debate no futebol internacional

FIFA: entidade pune Israel por casos de discriminação, mas decisão gera debate sobre rigor das sanções (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)

FIFA: entidade pune Israel por casos de discriminação, mas decisão gera debate sobre rigor das sanções (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 20 de março de 2026 às 19h17.

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A FIFA anunciou a punição à Federação Israelense de Futebol por casos de discriminação, em uma decisão que passou a ser tratada como histórica dentro do futebol internacional. Ao mesmo tempo, a medida foi considerada moderada por especialistas por não avançar em sanções mais severas, como suspensão de competições.

A entidade aplicou multa financeira e determinou ações obrigatórias contra racismo, após investigação motivada por denúncia da Federação Palestina.

Por que a decisão da FIFA é considerada histórica

A punição marca um ponto relevante dentro da governança do futebol mundial por um motivo central: foi uma das raras vezes em que o órgão esportivo aplica sanções diretas a uma federação nacional por discriminação com base em questões estruturais e recorrentes.

A decisão é vista como histórica porque reconhece formalmente violações ligadas a direitos humanos dentro do ambiente esportivo, algo que a entidade historicamente evita tratar de forma direta.

Além disso, o caso se insere em um contexto mais amplo de pressão internacional sobre a FIFA para agir em situações que envolvem conflitos políticos e denúncias de discriminação no futebol.

Por que a punição foi considerada branda

Apesar do caráter simbólico, a decisão gerou críticas. A principal delas é optar por não aplicar medidas esportivas mais duras, como:

  • Suspensão de clubes ou seleções
  • Exclusão de competições internacionais
  • Perda de pontos ou restrições esportivas

A entidade escolheu um caminho intermediário, reconhecendo o problema, mas evitando impacto direto nas competições. Esse posicionamento reforça um padrão da entidade esportiva de tentar se manter distante de conflitos geopolíticos, mesmo quando há pressão por medidas mais contundentes.

Comparação com outros casos aumenta debate

A decisão também reacendeu discussões sobre critérios em situações semelhantes. Em 2022, por exemplo, a entidade suspendeu rapidamente a Rússia de competições após a invasão da Ucrânia. Já no caso de Israel, a opção foi por uma punição administrativa, sem exclusão esportiva.

Esse contraste alimenta críticas sobre possível falta de uniformidade nas decisões.

Mas o que a FIFA determinou na prática?

Entre as medidas impostas à Federação Israelense estão:

  • Multa em 165 mil euros (aproximadamente R$ 1 milhão)
  • Criação de um plano obrigatório de combate à discriminação
  • Campanhas educativas e ações institucionais nos jogos

A entidade também reforçou a necessidade de monitoramento contínuo de casos de racismo no futebol local.

Contexto: pressão internacional e denúncia palestina

O caso teve origem em denúncias feitas pela Federação Palestina, que acusou Israel de discriminação e pediu sanções mais duras, incluindo suspensão do futebol internacional.

Nos últimos anos, entidades internacionais e até especialistas ligados à ONU também passaram a cobrar posicionamentos mais firmes da FIFA em temas ligados a direitos humanos no esporte.

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