FIFA: entidade pune Israel por casos de discriminação, mas decisão gera debate sobre rigor das sanções (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)
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Publicado em 20 de março de 2026 às 19h17.
A FIFA anunciou a punição à Federação Israelense de Futebol por casos de discriminação, em uma decisão que passou a ser tratada como histórica dentro do futebol internacional. Ao mesmo tempo, a medida foi considerada moderada por especialistas por não avançar em sanções mais severas, como suspensão de competições.
A entidade aplicou multa financeira e determinou ações obrigatórias contra racismo, após investigação motivada por denúncia da Federação Palestina.
A punição marca um ponto relevante dentro da governança do futebol mundial por um motivo central: foi uma das raras vezes em que o órgão esportivo aplica sanções diretas a uma federação nacional por discriminação com base em questões estruturais e recorrentes.
A decisão é vista como histórica porque reconhece formalmente violações ligadas a direitos humanos dentro do ambiente esportivo, algo que a entidade historicamente evita tratar de forma direta.
Além disso, o caso se insere em um contexto mais amplo de pressão internacional sobre a FIFA para agir em situações que envolvem conflitos políticos e denúncias de discriminação no futebol.
Apesar do caráter simbólico, a decisão gerou críticas. A principal delas é optar por não aplicar medidas esportivas mais duras, como:
A entidade escolheu um caminho intermediário, reconhecendo o problema, mas evitando impacto direto nas competições. Esse posicionamento reforça um padrão da entidade esportiva de tentar se manter distante de conflitos geopolíticos, mesmo quando há pressão por medidas mais contundentes.
A decisão também reacendeu discussões sobre critérios em situações semelhantes. Em 2022, por exemplo, a entidade suspendeu rapidamente a Rússia de competições após a invasão da Ucrânia. Já no caso de Israel, a opção foi por uma punição administrativa, sem exclusão esportiva.
Esse contraste alimenta críticas sobre possível falta de uniformidade nas decisões.
Entre as medidas impostas à Federação Israelense estão:
A entidade também reforçou a necessidade de monitoramento contínuo de casos de racismo no futebol local.
O caso teve origem em denúncias feitas pela Federação Palestina, que acusou Israel de discriminação e pediu sanções mais duras, incluindo suspensão do futebol internacional.
Nos últimos anos, entidades internacionais e até especialistas ligados à ONU também passaram a cobrar posicionamentos mais firmes da FIFA em temas ligados a direitos humanos no esporte.
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