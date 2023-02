Fifa entrega prêmio de melhor jogador do mundo nesta segunda; veja indicados e onde assistir ao vivo

A Fifa entrega nesta segunda-feira, 27, os prêmios "The Best", que define o melhor jogador e melhor jogadora do mundo no ano de 2022. Este ano, os finalistas do prêmio masculino são Lionel Messi (PSG), Mbappé (PSG) e Benzema (Real Madrid). A cerimônia acontece em Paris e começa às 17h horário de Brasília.

Pelo feminino, disputam o prêmio Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave) e Alexia Putellas (Barcelona). Além desses prêmios, a Fifa também premiará o Melhor Treinador Masculino, Melhor Treinadora, Melhor Goleiro e a Melhor Goleira.

O único brasileiro que pode ser premiado nesta segunda-feira é atacante Richarlison. Ele concorre ao prêmio Puskás, de gol mais bonito do ano, pelo tento marcado com a camisa da Seleção na estreia na Copa do Mundo, diante da Sérvia, quando balançou as redes com um voleio. Na disputa também estão o francês Payet, com um gol pelo Olympique de Marselha, e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada.

Como a entidade máxima do futebol decidiu incluir o desempenho na Copa do Mundo na avaliação, quem votar terá que considerar toda a temporada de 2021/2022 mais a primeira metade de 2022/2023.

Essa é a sétima edição do prêmio com o atual nome. A premiação acontece de forma oficial desde 1991. Entre 2010 e 2015, a Fifa escolheu o melhor jogador do mundo em parceria com a revista France Football, organizadora da Bola de Ouro. Somando todos os troféus, Messi é quem mais foi premiado, com seis. O atacante Karim Benzema, que não disputou a Copa por lesão, ficou com a Bola de Ouro. A premiação aconteceu em outubro do ano passado.

Indicados ao Fifa The Best

Melhor jogador do mundo:

Karim Benzema (Real Madrid e França)

Kylian Mbappé (PSG e França)

Lionel Messi (PSG e Argentina)

Melhor jogadora do mundo: