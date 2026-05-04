FIA projeta retorno dos motores V8 à Fórmula 1 a partir de 2031

A Fórmula 1 já discute mudanças relevantes em seu regulamento de motores para o início da próxima década. Mesmo após a introdução de novas regras para as unidades de potência, a FIA trabalha com a possibilidade de reintroduzir os motores V8 a partir de 2031.

Desde 2014, a categoria utiliza motores V6 híbridos, que combinam um motor a combustão com sistemas elétricos. O modelo trouxe avanços em eficiência energética e desempenho, mas também gerou críticas.

A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Mohammed ben Sulayem, em entrevista à Reuters durante o GP de Miami. De acordo com o dirigente, o regulamento permite que a FIA implemente a mudança a partir de 2031 sem a necessidade de aprovação das fabricantes. Ainda assim, há a intenção de antecipar a adoção para 2030.

"Em 2031, a FIA terá o poder de implementar o V8 sem precisar de votação dos fabricantes de unidades de potência. Esse é o regulamento. Mas queremos antecipar em um ano, que é o que todos estão pedindo", disse o dirigente, deixando em aberto a possibilidade de modificar as regras já em 2030.

Mudança deve ser definida em votação

O atual ciclo de regulamentos está previsto para vigorar até 2031. Para que a mudança seja antecipada em um ano, é necessário o aval da maioria das fabricantes com direito a voto. Atualmente, seis empresas participam desse processo: Mercedes, Ferrari, Audi, Ford, Honda e General Motors. Pelo regulamento, ao menos quatro delas precisam concordar com a proposta.

As regras introduzidas nesta temporada estabeleceram uma divisão mais equilibrada entre a potência do motor a combustão e a parte elétrica, em uma proporção próxima de 50% para cada lado. A medida teve como objetivo reduzir custos e atrair novas fabricantes, como Audi e Ford.

No entanto, as primeiras etapas do campeonato registraram problemas relacionados ao uso das baterias. Em alguns casos, pilotos precisaram recorrer a estratégias de gerenciamento de energia para otimizar o desempenho ao longo das voltas.

Após reclamações, ajustes foram feitos no regulamento ao longo da temporada. Paralelamente, segundo a imprensa especializada, cresce entre equipes e dirigentes a discussão sobre a adoção de motores mais simples, com menor dependência de sistemas elétricos e características consideradas mais tradicionais, como maior intensidade sonora.

Os motores V8 foram utilizados na Fórmula 1 entre 2006 e 2013. A proposta da FIA é retomar um conceito com menor complexidade técnica, mantendo algum nível de eletrificação, mas reduzido em relação ao modelo atual.