Federação inglesa quer banir Paquetá "para sempre" caso atleta seja condenado

O jogador brasileiro Lucas Paquetá pode estar mais encrencado do que pensa no caso em que se viu envolvido com apostas esportivas.

A Football Association, órgão máximo do futebol inglês, quer que o atleta do West Ham seja "banido para sempre" se for considerado culpado por suposta manipulação de partidas envolvendo jogos de azar. A informação é do jornal britânico The Sun.

O brasileiro foi acusado no mês passado de supostamente receber o cartão amarelo de propósito em quatro jogos da Premier League para que colegas lucrassem com apostas.

O jogador alega que é inocente e nega ter cometido qualquer irregularidade. O jornal britânico aponta que, em casos semelhantes, o zagueiro do Stratford Town, Kynan Isaac, foi suspenso por dez anos por apostar que receberia um cartão amarelo numa partida da FA Cup, em 2021. Três anos antes, o zagueiro do Lincoln City, Bradley Wood, foi afastado por seis anos após receber de propósito cartões amarelos em dois jogos da Copa da Inglaterra.