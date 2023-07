FAST entregará infraestrutura completa nos Jogos Pan Americanos de Santiago 2023

A FAST Engenharia, maior empresa da América Latina especializada em overlays, será novamente o maior parceiro dos Jogos Pan Americanos. Em Santiago 2023, participará do evento pela terceira vez em sua história depois do Jogos do Rio 2007 e Lima 2019, sendo responsável pela execução das estruturas provisórias, como tendas, pisos, arquibancadas, cenografia, elétrica, iluminação esportiva, módulos entre outras. Com mais de 500 funcionários trabalhando na montagem das estruturas, a companhia fará uma entrega completa para os Jogos, incluindo etapas como desenho, planificação, gerenciamento, logística, montagem, manutenção e desmontagem. A competição ocorre entre 20 de outubro e 5 de novembro.

Pela primeira vez, a FAST também fará o fornecimento de energia dos jogos, com geradores e mini usinas temporárias. Para cada esporte será oferecido um tipo de iluminação diferente, conforme as especificidades da modalidade. Além disso, todas as arquibancadas terão sistemas de ajustes com ponto focal, conforme requisição internacional. A empresa também é responsável pelo projeto que inclui o centro de imprensa e o IBC (International Broadcasting Center, onde fica instalada a mídia internacional), assim como pela infraestrutura das transmissões e de confederações como Canadá, USA e Brasil.

"Temos grande orgulho em estar presente em mais um país sul-americano, para executar o maior evento esportivo das Americas. Em nossos mais de 37 anos realizando projetos de overlay em eventos esportivos de grande porte, esse com certeza será mais um desafio. Mas sabemos da relevância de nossa expertise e entrega de excelência", afirma Tatiana Fasolari, diretora executiva da Fast Engenharia.

"Com as estruturas móveis, cria-se a garantia de que não serão criadas áreas e arenas que deixarão de ser utilizadas na cidade após os eventos, os chamados ‘elefantes brancos’. Em geral, as estruturas móveis são utilizadas para centros de imprensa, alojamentos e arenas de esportes que sejam menos praticados no país-sede da competição, por exemplo", complementa a executiva.

Relembre

Anteriormente, a Fast executou estruturas temporárias para os Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa do Mundo 2014, GP de Fórmula 1 de São Paulo, ATP 500 Rio Open de 2013 a 2022, Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires 2018, Panamericano de Lima 2019 e Sul Americano de Asunción 2022. Neste ano, a companhia também foi responsável por parte das estruturas da Formula E, que movimentou cerca de R$300 milhões no Estado de São Paulo.

Reconhecida internacionalmente pelos selos ISO 9001, ISO 14000, e OHSAS 18001, a Fast também é certificada por grandes instituições como a Fifa, IOC, Panam, FIA e ATP. Durante o ano de 2022, a empresa investiu mais de R$12 milhões em equipamentos para atender às demandas do mercado e, para este ano, projeta crescer o faturamento e chegar aos R$250 milhões.