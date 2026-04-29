Família de Oscar Schmidt organiza memorial em SP para homenagear o ex-jogador de basquete

O ex-jogador Oscar Schmidt, referência do basquete brasileiro, terá a trajetória relembrada em um memorial marcado para a próxima sexta-feira, dia 1º de maio, no Clube Sírio, em São Paulo.

A homenagem, organizada pela família, busca registrar a carreira e o impacto do atleta dentro e fora das quadras. Conhecido como “Mão Santa”, ele morreu em 17 de abril, aos 68 anos, na capital paulista.

O ex-atleta enfrentava um câncer no cérebro havia 15 anos e foi internado após apresentar complicações de saúde, vindo a falecer no hospital. A carreira consolidou Oscar como o principal cestinha do basquete nacional, com passagens por clubes e pela seleção brasileira.

O memorial terá acesso aberto ao público, com espaço para homenagens. A visitação está prevista entre 11h e 17h30, com entrada autorizada até as 17h. A cerimônia ocorrerá no ginásio do Clube Sírio, local que integra a trajetória esportiva do jogador, já que ele atuou pela equipe ao longo da carreira.

A iniciativa reforça o reconhecimento ao legado do atleta no esporte brasileiro, com participação de torcedores, ex-companheiros e familiares.

Morte

A lenda do basquete mundial Oscar Schmidt morreu em 17 de abril, aos 68 anos poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. A causa da morte não foi confirmada.

Carreira e reconhecimento no basquete

Oscar Schmidt é apontado como um dos principais nomes do basquete brasileiro. Mesmo sem passagem pela NBA, liga norte-americana da modalidade, construiu carreira com atuação em clubes e na seleção.

O ex-atleta soma 49.737 pontos marcados ao longo da carreira, número que o coloca como maior pontuador do basquete em registros históricos não oficiais. A marca supera a de Kareem Abdul-Jabbar, embora não haja validação formal em função da ausência de registros padronizados em parte de sua trajetória.

Em 2013, Oscar foi incluído no Hall da Fama do Basquete, instituição localizada nos Estados Unidos que reúne atletas e profissionais com relevância histórica na modalidade.