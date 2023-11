F1 registra recorde de público em Interlagos nos três dias do GP de São Paulo

A organização do GP de São Paulo anunciou neste domingo, 5, que 267 mil pessoas compareceram aos três dias da Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. É o novo recorde de público do evento.

Em um comunicado, os organizadores do circuito paulistano afirmaram que o aumento no público era esperado, pois áreas de arquibancadas foram ampliadas e, a carga de ingressos também registrou acréscimo nas vendas.

O número de pessoas no GP de São Paulo é maior do que em 2022, que registrou 235 mil. Em 2021, o público registrado foi de 181 mil, o que para os administradores representa um forte interesse dos amantes de esporte por corridas.

Depois da 20º etapa, em Interlagos, a Fórmula 1 ocorre novamente daqui duas semanas, entre os dias 16 e 18 de novembro, nos Estados Unidos, com o GP de Las Vegas. A próxima disputa será penúltima da decidida temporada de 2023.