F1 nomeia A$AP Rocky, parceiro de Rihanna, como diretor criativo de automobilismo

A Fórmula 1 fechou acordo com a Puma que vai atuar como fornecedora esportiva oficial a partir da próxima temporada, em 2024. Para essa parceria, a empresa anunciou também A$AP Rocky, namorado da cantora Rihanna, como diretor criativo de automobilismo.

Segundo a Puma, o rapper será responsável pelo desenvolvimento de projetos e diretrizes do material da marca, com o propósito de unir o estilo do streetwear com a categoria esportiva.

Enquanto o gigante alemão oferece roupas, calçados e acessórios da marca Fórmula 1. A linha de roupas e acessórios será focada tanto em diferentes públicos, quanto no abastecimento de equipes do automobilismo.

Rocky já trabalha com a Fórmula 1 e com a Puma para lançar, em 2023, exemplos de como será a coleção exclusiva para 2024. A influência será tanto no material para pilotos e equipes quanto nas peças para o público geral.

Estratégia

A Puma também conta com uma parceria com Rihanna. A cantora também é dona da marca de roupas de luxo Fenty e responsável pela linha de cosméticos Fenty Beauty.

A nomeação do parceiro da artista para direção criativa de automobilismo ocorre depois que a Puma fechou um acordo de longo prazo com a Fórmula 1 no início do ano. A empresa alemã se tornou licenciada exclusiva e revendedora de produtos em todas as etapas de automobilismo da temporada.

A estratégia da companhia é se aproximar também do mercado americano, pelo grande interesse do público no entretenimento esportivo, incluíndo corridas da F1. A categoria tem três provas nos Estados Unidos — o país com mais corridas no calendário.