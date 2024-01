F1: Lando Norris assina extensão de contrato com a McLaren em acordo multianual

Após a prorrogação do contrato de Charles Leclerc com a Ferrari, chegou a vez de Lando Norris ter o seu vínculo com a McLaren extendido, em razão de seus resultados nas últimas competições na Fórmula 1.

A equipe britânica anunciou que o jovem de 24 anos permanecerá no time além do prazo estabelecido pelo seu contrato anterior, que originalmente era válido até 2025. No entanto, os detalhes sobre a data final do novo contrato não foram divulgados pela McLaren.

Norris fez sua estreia na F1 pela equipe de Woking em 2019. Desde então, acumulou seis anos de experiência, conquistando 12 pódios e uma pole position no GP da Rússia de 2021, ocasião em que esteve mais próximo de alcançar sua primeira vitória na carreira.

Na recente temporada da F1, na qual compartilhou a garagem da McLaren com o estreante australiano Oscar Piastri, Lando Norris encerrou o campeonato de pilotos na sexta posição.

Em um único ano, o piloto britânico mais que dobrou o número de pódios que havia conquistado; os seis pódios entre 2020 e 2022 aumentaram para 13 ao longo de 2023, com destaque para suas performances no pódio nos GPs da Inglaterra, Hungria, Singapura, Japão, Catar, Estados Unidos e São Paulo.