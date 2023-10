F1: GP de São Paulo tem venda extraordinária de ingressos; veja preços

Ainda dá tempo! O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado entre os dias 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na zonal sul de São Paulo, abriu uma venda extraordinária de ingressos. Esta será a 20º etapa da competição automobilística.

As vendas começaram em 2022, mas grande parte dos ingressos esgotou em poucos dias, especialmente para a arquibancada. A boa notícia, no entanto, é que a organização do evento abriu novas modalidades para acompanhar a corrida.

Ainda sobraram ingressos para setores especiais, camarotes e clubes de hospitalidade. Para quem é fã de Fórmula 1, essas entradas são as últimas oportunidades para assistir à aguardada disputa entre Max Verstappen (Redbull), Lando Norris (McLaren), Carlos Sanz (Ferrari) e outros importantes pilotos do circuito.

Quais os preços de ingressos para o GP Brasil de Fórmula 1?

Setor A - R$ 1.190 (inteira)/ R$ 595 (meia-entrada) | Esgotado

Setor D - R$ 3.590 | Esgotado

Setor H - R$ 2.100 (inteira)/ R$ 1.050 (meia-entrada)

Setor R - R$ 1.550 (inteira)/ R$ 775 (meia-entrada) | Esgotado

Setor G - R$ 790 (inteira) / R$ 395 (meia-entrada) | Esgotado

Orange Tree Club - R$ 6.300

Grand Prix Club - R$ 16.320

Pit Stop Club - R$ 8.400

Heineken Village - Estrela - R$ 3.980,00

Heineken Village - Gramado - R$ 1.980,00

Ainda há ingressos para o GP Brasil de Fórmula 1?

A organização do Grande Prêmio do Brasil anunciou a venda de mais ingressos para a prova. As entradas disponíveis nesta segunda-feira, 30, são para o Setor H, Orange Tree Club, Pit Stop Club, Heineken Village - Estrela e Heineken Village - Gramado.

Programação do GP do Brasil de Fórmula 1

03 de novembro, sexta-feira

11h30: Treino Livre 1 – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

15h00: Classificação – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

04 de novembro, sábado

11h: Classificação Sprint – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

15h30: Corrida Sprint – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

05 de novembro, domingo

12h: Desfile de Pilotos

14h: Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 (71 voltas)

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1