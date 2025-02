F1 75 Live: veja horário e onde assistir ao lançamento da temporada da F1 2025

A Fórmula 1 realiza nesta terça-feira, 18, F175 Live, evento inédito que marca o lançamento oficial da temporada 2025. A cerimônia começa às 17h (horário de Brasília) e contará com a apresentação das dez escuderias do grid, revelando os novos designs para o 75º campeonato da categoria. O palco do evento será a The O2 Arena, em Londres.

Os 20 pilotos da atual temporada participarão da cerimônia. Entre os destaques estão Lewis Hamilton, que fará sua primeira aparição oficial como piloto da Ferrari, e o brasileiro Gabriel Bortoleto, estreando pela Sauber.

A equipe suíça será a primeira a revelar seu carro, conforme a ordem determinada pela classificação do último campeonato — por terminar em último, a Sauber abre as apresentações. A McLaren, vencedora do título de construtores em 2024, encerrará o desfile de lançamentos.

Com a chegada do F175 Live, várias escuderias abandonaram as tradicionais cerimônias individuais. Algumas equipes preferiram divulgar apenas uma prévia no evento principal, enquanto outras, como McLaren e Williams, já compartilharam teasers em suas redes sociais.

O comediante britânico Jack Whitehall será o mestre de cerimônias, e o evento contará com quatro atrações musicais: Machine Gun Kelly, Kane Brown, a banda britânica Take That e o compositor Bryan Tyler.

Ordem de apresentação do F1 75 Live

A apresentação das equipes e pilotos no F1 75 Live seguirá a ordem inversa da classificação do campeonato de construtores de 2024. Dessa forma, Gabriel Bortoleto abrirá o evento com a Sauber, enquanto a McLaren, atual campeã, encerrará as apresentações.

A expectativa também é grande para a estreia de Lewis Hamilton com a Ferrari, equipe que subirá ao palco como vice-campeã da última temporada.

Confira a ordem completa:

Sauber (Gabriel Bortoleto) Williams Racing Bulls Haas Alpine Aston Martin Mercedes Red Bull Ferrari (Lewis Hamilton) McLaren

Qual horário e onde assistir online?

O evento começa às 17h (horário de Brasília). Fórmula 1 vai transmitir o evento em seus canais oficiais, incluindo o YouTube. A exibição também será feita pela Bandsports.