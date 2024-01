Ezequiel Lavezzi, ex-atacante da Argentina e PSG, é internado em clínica de reabilitação

O ex-atacante da seleção argentina Ezequiel Lavezzi, atualmente com 38 anos, foi internado durante o final de semana em uma clínica de reabilitação em Buenos Aires.

O estado de saúde do atleta foi informado pelo jornal "Clarín". O filho do ex-jogador, Tomás, confirmou a informação, mas negou que a internação esteja relacionada com uma suposta overdose de drogas, algo mencionado por alguns jornais argentinos.

"Meu pai está bem e em tratamento. Por favor, parem de inventar coisas que não são verdade. Não houve overdose ou qualquer coisa do tipo, como estão dizendo", esclereceu Tomás, de 18 anos e jogador das divisões de base do Unión.

De acordo com o "Clarín", Lavezzi enfrentou uma recaída em seu estado de saúde e sua família o acompanhou para que pudesse receber tratamento. Após avaliações médicas, foi encaminhado a um centro de reabilitação em Boedo.

O local oferece diferentes áreas recreativas, incluindo espaços para jogos como pingue-pongue, um restaurante e uma academia.

A preocupação com a saúde de Lavezzi aumentou em dezembro, quando o ex-atacante esteve envolvido em um incidente doméstico ainda não totalmente esclarecido. Ele estava em Punta del Este, no Uruguai, quando precisou ser hospitalizado. De acordo com a mídia local, ele sofreu uma fratura na clavícula e uma perfuração no abdômen.

Após alguns dias, Lavezzi recebeu alta da clínica e foi transportado para a Argentina em um avião especializado em serviços de saúde. No final de 2023, ele compartilhou imagens em suas redes sociais para mostrar aos seguidores que estava recuperado.

Lavezzi teve uma carreira notável na Europa, com passagens importantes por clubes como Napoli e PSG. Além disso, fez parte da equipe da Argentina que foi vice-campeã na Copa do Mundo de 2014. O ex-atacante encerrou sua carreira como jogador em 2019.