EXCLUSIVO: "Crescemos 400% nos últimos 5 anos no varejo da região", diz VP da NBA na América Latina

Em novembro deste ano a NBA inaugurou em São Paulo sua mais nova loja. Com a oitava nova unidade apenas em 2023, a Liga chegou a 30 lojas no Brasil, fazendo com que o país seja um dos três com mais unidades no mundo. E essa 30ª trouxe uma novidade: a primeira loja de rua no país.

Em uma área de 400 m², a NBA Store na Faria Lima tem centenas de produtos licenciados da liga, como camisas de jogo, camisas retrô, camisetas de todos os times, além de acessórios como bonés, canecas, brinquedos e grande sortimento de calçados. Além disso, o consumidor poderá encontrar uma grande variedade de coleções exclusivas.

Assim como ocorre em todas as lojas. quem visitar o espaço também terá a chance de mergulhar no universo NBA em ambiente totalmente customizado, com totem digital de fotos e espaço para comparar pés e mãos com craques da liga. Há ainda um painel de LED interativo com momentos icônicos da NBA e conteúdos exclusivos, comparação com mão e pé, totem digital de fotos. Aliás, as lojas da NBA já estão presentes em Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina São Paulo, além do Distrito Federal. E com previsão de novo forte crescimento em 2024. Ao todo, 3.3 milhões de pessoas visitaram as lojas entre outubro de 2022 e setembro de 2023, período da temporada da NBA.

Para compreender o momento de forte expansão da NBA no Brasil, conversamos com Sérgio Perrella Filho, VP de Varejo e Licenciamento da NBA na América Latina. Na conversa, entre outras informações importantes, traz que nos últimos cinco anos, a NBA cresceu 400% em varejo e licenciamento no Brasil e América Latina. Para Sérgio, o forte trabalho de marketing aliado ao aumento de exposição da NBA em Tv e streaming tem sido fundamental.

Confira a entrevista: