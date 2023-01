Ex-Flamengo, Corinthians e Inter, Guerrero fará exames para assinar com o Racing, da Argentina

O peruano Paolo Guerrero está a um passo de se transferir para o Racing, o que lhe permitiria, aos 39 anos, jogar pela primeira vez no futebol argentino. O contrato que está para ser assinado terá validade de uma temporada, anunciou o presidente da “Academia”, Víctor Blanco.

"Estamos fechando com Paolo Guerrero. Nesta segunda-feira, ele fará um check-up médico e, se tudo correr bem, assinará o contrato e entrará no elenco", disse Blanco sobre o vínculo entre o experiente artilheiro e o clube de Avellaneda.

Guerrero chegará do Avaí, depois de uma longa carreira no futebol europeu, sul-americano e na seleção peruana. Com a camisa do Racing, jogará a Liga Profissional Argentina e a Copa Libertadores deste ano. O atacante chega com pouco ritmo, já que disputou apenas 10 partidas em todo o ano de 2022, sendo que sua última partida foi disputada no dia 2 de outubro, quando jogou apenas meia hora contra o Atlético Goianiense.

Guerrero acumula 190 gols em 514 partidas que disputou pelos alemães Bayern de Munique e Hamburgo e por Corinthians, Flamengo e Inter, pelo qual marcou seu último gol, contra o Fluminense, em 15 de agosto de 2021.

Ele é o maior artilheiro da história da seleção peruana, com 37 gols marcados em 102 jogos. Guerrero disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e também sua seleção a chegar ao vice-campeonato na Copa América do Brasil, em 2019.

Além disso, o peruano venceu, com o Bayern de Munique, duas Bundesligas (2005 e 2006), duas Copas da Alemanha, uma Copa da Liga e uma Supercopa da Alemanha, enquanto que pelo Corinthians conquistou o Mundial de Clubes em 2012 e a Recopa Sul-Americana 2013.