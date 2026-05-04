Everton x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h15.
Everton e Manchester City vão se enfrentar nesta segunda-feira, 4, no Hill Dickinson Stadium, pela 35ª rodada da Premier League.A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).
O Manchester City entra em campo pressionado após a vitória do Arsenal na rodada, mas ainda depende apenas de si para seguir na disputa pelo título. A equipe comandada por Pep Guardiola ocupa a 2ª posição, com 70 pontos, e tem um jogo a menos em relação ao rival londrino, que soma 76.
O time vive bom momento na reta final da temporada, com seis vitórias consecutivas e uma sequência invicta na Premier League.
Para o confronto, Guardiola ainda tem dúvidas no elenco: Rodri sente dores na virilha, enquanto Rúben Dias e Gvardiol estão fora por lesão.
Já o Everton tenta se recuperar após duas derrotas seguidas, ambas com gols sofridos nos minutos finais. A equipe ocupa a 11ª posição, com 47 pontos, e busca encerrar a sequência negativa diante de um adversário que briga pelo título.
O jogo será transmitido no Disney+.
Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Mykolenko; Gueye, James Garner e Dewsburry-Hall; Dwight McNeil, Iliman Ndiaye e Thierno Barry (Beto).
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Marc Guéhi e Ait-Nouri; Bernardo Silva e Nico O’Reilly; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.