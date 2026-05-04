Everton x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

O Manchester City visita o Everton no Hill Dickinson Stadium, em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League

Haaland, do City: jogo contra o Everton acontece nesta segunda-feira, 4 (Manchester City/ Site Oficial/Reprodução)

Carolina Ingizza
Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h15.

Everton e Manchester City vão se enfrentar nesta segunda-feira, 4, no Hill Dickinson Stadium, pela 35ª rodada da Premier League.

A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).

Como chegam Everton e Manchester City?

O Manchester City entra em campo pressionado após a vitória do Arsenal na rodada, mas ainda depende apenas de si para seguir na disputa pelo título. A equipe comandada por Pep Guardiola ocupa a 2ª posição, com 70 pontos, e tem um jogo a menos em relação ao rival londrino, que soma 76.

O time vive bom momento na reta final da temporada, com seis vitórias consecutivas e uma sequência invicta na Premier League.

Para o confronto, Guardiola ainda tem dúvidas no elenco: Rodri sente dores na virilha, enquanto Rúben Dias e Gvardiol estão fora por lesão.

Já o Everton tenta se recuperar após duas derrotas seguidas, ambas com gols sofridos nos minutos finais. A equipe ocupa a 11ª posição, com 47 pontos, e busca encerrar a sequência negativa diante de um adversário que briga pelo título.

Que horas assistir à Everton x Manchester City?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta segunda-feira, 4.

Onde assistir à Everton x Manchester City?

O jogo será transmitido no Disney+.

Prováveis escalações

Everton

Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Mykolenko; Gueye, James Garner e Dewsburry-Hall; Dwight McNeil, Iliman Ndiaye e Thierno Barry (Beto).

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Marc Guéhi e Ait-Nouri; Bernardo Silva e Nico O’Reilly; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.

