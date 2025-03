Eventos esportivos impulsionam crescimento do mercado de artigos esportivos na China em 2024

O mercado global de artigos esportivos registrou crescimento em 2024, impulsionado por grandes eventos internacionais. Na China, as vendas no varejo de bens de consumo atingiram RMB 48,8 trilhões, um aumento de 3,5% em relação a 2023, segundo a Agência Nacional de Estatísticas. O setor de artigos esportivos e de entretenimento cresceu 11,1% no período.

Empresas locais se destacam

As empresas locais do setor também apresentaram crescimento. A Anta Sports Products anunciou, em 19 de março, um faturamento recorde de RMB 70,826 bilhões, um aumento de 13,6% na receita. O grupo AMER SPORTS, adquirido por um consórcio que inclui a Anta Sports e listado na Bolsa de Nova York em 2024, registrou uma receita de US$5,183 bilhões, equivalente a RMB 37,752 bilhões. Somando os resultados das duas empresas, o conglomerado Anta alcançou RMB 108.578 bilhões em faturamento.

A marca Anta cresceu 10,6%, totalizando RMB 33,522 bilhões em receita. A FILA faturou RMB 26,626 bilhões, com ritmo de crescimento menor que nos anos anteriores. Outra empresa do setor, a Xtep International, divulgou crescimento de 6,5% em 2024, com receita de RMB 13,577 bilhões. O lucro atribuível aos acionistas aumentou 20,2%, alcançando RMB 1,238 bilhões. A 361 Degrees registrou RMB 10,07 bilhões em receita, alta de 19,6%, com lucro de RMB 1,149 bilhões, um crescimento de 19,5%.

Impacto dos eventos e apoio governamental

Os especialistas atribuem o crescimento ao impacto dos eventos esportivos e ao apoio a políticas públicas. Desde 2024, os governos locais implementaram vouchers para incentivo ao consumo esportivo, impulsionando a demanda por produtos e serviços do setor. Li Hai, reitor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade de Esportes de Xangai, afirmou que a iniciativa aumentou o uso de instalações esportivas, aliviando a pressão sobre as empresas do setor e promovendo uma onda de exercícios físicos. “Os subsídios ajudam a formar hábitos de consumo esportivo, ampliando o mercado e melhorando sua estrutura”, disse.

Para 2025, o setor projeta crescimento contínuo. Ding Shizhong, presidente do conselho do Grupo Anta e da Amer Sports, declarou que a demanda por calçados e roupas esportivas permanece forte e que a empresa pretende investir no desenvolvimento de novos produtos e na integração de recursos globais.

Nos primeiros meses de 2025, o volume de vendas no varejo de bens de consumo na China cresceu 4% em relação ao ano anterior. O setor de artigos esportivos e de entretenimento avançou 25%, segundo a Agência Nacional de Estatísticas.