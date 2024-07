Eurocopa 2024: conheça os 10 jogadores com os maiores salários do torneio

A Eurocopa chega a sua terceira semana com as principais seleções europeias disputando um dos principais títulos do futebol do continente. Nessa temporada, grandes jogadores se destacam por suas habilidades e performances em campo, além de conquistarem vitórias que ajudam a posicionar suas seleções na tabela. Por outro lado, esses atletas também despertam curiosidades a respeito dos elevados salários que recebem durante o campeonato.

Recentemente, a plataforma de finanças esportivas Capology divulgou o ranking dos jogadores mais bem pagos desta temporada da Eurocopa.

Segundo os dados da empresa, em 2024, Cristiano Ronaldo, jogador do Al Nassr da Arábia Saudita, é o atleta com o maior salário no campeonato. O craque português ganha anualmente 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão, conforme a cotação de 28 de junho).

Em segundo lugar aparece Kylian Mbappé, da seleção francesa, que recebia 72 milhões de euros por ano do Paris Saint-Germain. No início deste mês, ele foi transferido para o Real Madrid, mas seu novo salário ainda não foi divulgado. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Mbappé deve receber um valor significativo em seu novo contrato.

O terceiro colocado é Robert Lewandowski, jogador do Barcelona. O atacante polonês recebe 27,08 milhões de euros por ano do clube catalão.

A lista dos 10 jogadores mais bem pagos da Eurocopa também inclui seis atletas que jogam em clubes da Arábia Saudita e quatro que atuam na Europa. Entre eles, o mais jovem é o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, de 28 anos, que recebe 25 milhões de euros anuais do Al-Hilal. O mais velho é Cristiano Ronaldo, com 38 anos.

Veja a seguir o ranking dos jogadores mais bem pagos da Eurocopa 2024

1º Cristiano Ronaldo (Portugal) - 200 milhões de euros anualmente

2º Kylian Mbappé (França) - 72 milhões de euros anualmente

3º Robert Lewandowski (Polônia) - 27,08 milhões de euros anualmente

4º Harry Kane (Inglaterra) - 25 milhões de euros anualmente

5º N'Golo Kanté (França) - 25 milhões de euros anualmente

6º Aleksander Mitrovic (Sérvia) - 25 milhões de euros anualmente

7º Sergej Milinkovic-Savic (Sérvia) - 25 milhões de euros anualmente

8º Aymeric Laporte (Espanha) - 25 milhões de euros anualmente

9º Tony Kross (Alemanha) - 24,3 milhões de euros por temporada

10º Marcelo Brozovic (Croácia) - 24,2 milhões de euros por temporada