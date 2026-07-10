EUA entram na disputa para sediar o Mundial de Clubes de 2029; Brasil também é candidato

Os Estados Unidos pretendem voltar a receber a Copa do Mundo de Clubes. Após sediar a edição de 2025, a primeira no formato ampliado, o país já iniciou conversas com a Fifa para organizar novamente a competição em 2029. O Brasil e o Catar também aparecem entre os interessados em receber o torneio.

Segundo o jornal inglês The Guardian, a entidade máxima do futebol ainda não abriu oficialmente o processo de candidatura, mas já discute internamente os planos para a próxima edição do Mundial de Clubes.

O interesse norte-americano ganhou força após o desempenho da Copa do Mundo de 2026, realizada no país em parceria com Canadá e México. O torneio registrou números expressivos de público e arrecadação, com a Fifa comercializando 6,5 milhões de ingressos e projetando receitas superiores a US$ 11 bilhões (cerca de R$ 56,3 bilhões).

Relação entre Fifa e governo dos EUA fortalece candidatura

Outro fator que pode favorecer os Estados Unidos é a proximidade entre a Fifa e o governo americano. Durante a Copa do Mundo, o presidente Donald Trump revelou ter solicitado a Gianni Infantino a revisão da expulsão do atacante Folarin Balogun, punido na partida contra a Bósnia.

Posteriormente, a Fifa retirou a suspensão do jogador, permitindo sua participação nas oitavas de final diante da Bélgica.

Além da disputa pelo Mundial de Clubes, os Estados Unidos também lideram a candidatura para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031. A proposta é conjunta com México, Costa Rica e Jamaica e deve ser oficialmente aprovada pela Fifa ainda neste ano.

Definição da sede ainda não tem prazo oficial

A Fifa ainda não divulgou como será o processo de escolha da sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. A expectativa é que o cronograma seja anunciado nos próximos meses, com a decisão final acontecendo apenas em 2027, depois da eleição presidencial da entidade, marcada para abril.

Quando definiu os Estados Unidos como sede da edição de 2025, a Fifa não realizou um processo formal de candidaturas. A escolha foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da entidade em junho de 2023.

Embora houvesse expectativa de que a edição de 2029 pudesse ser realizada em países que receberão a Copa do Mundo de 2030, como Espanha e Marrocos, outras federações passaram a demonstrar interesse. Entre elas estão a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a federação do Catar.