Estreia antecipada do Brasil na Copa? Brasileiros entraram em campo em 2 jogos de hoje; entenda

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2022 apenas no dia 24 de novembro, mas hoje já tem brasileiros em campo no Mundial.

No jogo Inglaterra e Irã, o juiz Rafael Klaus e os assistências Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon comandaram a arbitragem da partida que terminou 6 a 2 para os ingleses.

O árbitro, que também é personal trainer, Klaus está no quadro da Fifa desde 2015. Ele tem 43 anos de idade e nasceu em Santa Bárbara d'Oeste, interior de São Paulo.

VEJA AGORA: Senegal vs Holanda ao vivo

O outro trio de brasileiros em campo será na partida Senegal x Holanda. Wilton Pereira Sampaio apita a partida acompanhado dos assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires. Está é a segunda Copa de Wilson. Em 2018, ele foi árbitro de vídeo.

Wilson tem 40 anos e nasceu em Teresina de Goiás, em Goiás. Ele faz parte do quadro da FIFA desde 2013.

O Brasil tem sete representantes na competição, recorde histórico do país em uma Copa do Mundo. Além dos dois árbitros principais, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, são cinco assistentes: Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Neuza Inês Back. Argentina e Brasil são as nações com o maior número de representantes no torneio.

LEIA TAMBÉM: