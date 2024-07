Estados Unidos x Uruguai: onde assistir e horário pela Copa América

A Seleção dos Estados Unidos e a Seleção do Uruguai se enfrentam nesta segunda-feira, 1º de julho, às 20h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão no SporTV e Globoplay.

A seleção dos Estados Unidos, atuando em casa, busca uma vitória importante para avançar na competição. Já o Uruguai, com uma equipe experiente e jogadores de destaque, tenta manter sua tradição de bons resultados na Copa América e garantir sua classificação para as próximas fases.

Onde assistir ao vivo o jogo dos Estados Unidos x Uruguai hoje pela Copa América?

