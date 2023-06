Estados Unidos x México hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Estados Unidos e México se enfrentam neste quinta-feira, 15, às 23h, no estádio Allegiant Stadium, em Nevada, Estados Unidos. A partida é válida pela Liga das Nações da Concacaf.

Vizinhos, os dois países serão, junto com o Canadá, sede da próxima Copa do Mundo, em 2026, então buscam mostrar serviço.

Na Copa do Catar, em 2022, a seleção dos EUA mostrou que seu futebol vem evoluindo, enquanto o México, com mais tradição, teve um desempenho abaixo do esperado.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Estados Unidos x México hoje

O jogo desta quinta-feira, 15, entre Estados Unidos e México terá transmissão ao vivo na ESPN e no Star+.

Como assistir o jogo Estados Unidos x México online?

