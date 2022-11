Estados Unidos x Irã ao vivo na Copa do Mundo: como assistir e horário

Estados Unidos e Irã se enfrentam neste terça-feira, 29, às 16h, no estádio Al Thumama, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo Fifa 2022.

A partida que tem contornos geopolíticos pode definir quem irá avançar de fase. As seleções estão separadas por apenas um ponto. Os Estados Unidos empataram as duas partidas e estão com dois pontos. O Irã perdeu na estreia, mas se recuperou e venceu o País de Gales e soma três pontos.

Em caso de empate, Irã pode se classificar, mas depende da derrota ou empate na outra partida do grupo. Para os EUA, apenas os três pontos garantem a equipe nas oitavas de final.

As seleções voltam a se enfrentar uma partida de Copa do Mundo após 24 anos. No Mundial de 1998, os iranianos venceram por 2 a 1. Com dois jogos entre as equipes na história, os Estados Unidos nunca venceu o Irã.

Onde assistir ao vivo Estados Unidos x Irã

A partida entre Estados Unidos x Irã, às 16h, será transmitida pelo Globoplay, GE e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

